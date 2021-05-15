В Ростовской области ищут 17-летнею девушку

Девушка пропала в Каменске-Шахтинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области разыскивают 17-летнею девушку Елизавету Пещерову, которая пропала в Каменске-Шахтинске. Об ее исчезновении сообщили в региональном МВД. На данный момент полицейские пытаются установить ее местонахождение.

По данным ведомства, на вид подростку примерно от 16 до 18 лет. Школьница плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, широкий нос. Девушка была с короткой стрижкой. Была одета: темные джинсы, джинсовая куртка темно-синего цвета с рисунком парня и девушки на спине, кроссовки также темно-синего цвета.

Если вы обладаете информацией о том, где может находиться Елизавета, просьба обратиться по телефонам: 02; 8(86349)7-28-31; 8(86349)7-28-34; 8(86349)7-28-35 или 8(86349)7-47-72

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