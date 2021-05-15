На Дону при ДТП пострадала 4-летняя девочка

Инцидент случился на перекрестке. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось тем, что 4-летняя девочка оказалась в больнице. Информацию сообщили в региональном ГИБДД. По данным дорожного ведомства, все случилось в селе Пешково, что в Азовском районе области.

Сегодня, 15 мая 32-летний водитель за рулем иномарки двигался по дороге. Подъезжая к перекрестку он проигнорировал знак, который говорит, что надо пропустить другие автомобили. На скорости он выскочил на пересечение улиц, где столкнулся с машиной "Ниссан", едущей в перпендикулярном направлении. В салоне у второй иномарки находилась целая семья - мужчина, его супруга, дочка и бабушка, которая держала 4-летнюю девочку на руках.

После аварии на месте прибыли врачи скорой помощи. Они решили забрать пенсионерку и ребенка в больницу, где позже диагностировали у них различные травмы. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

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