На Дону за месяц подорожали основные продукты

Жители региона стали больше тратить на еду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последний месяц в Ростовской области значительно подорожали основные продукты. По данным Ростовстата, больше всего поднялись в цене овощи. Стоимость выросла и на другие категории товаров.

Согласно официальной информации, на территории донского региона с начала 2021 года зафиксирован рост цен буквально на все. В среднем услуги и товары стали дороже на 0,7 процентов. Больше всего цены подскочили на самые популярные у жителей продукты - 4,5 процента. Если не брать в расчет алкогольные напитки, рост еще более очевиден - 4,9 процента.

Так, на 13 процентов подорожали овощи и фрукты, на 9 процентов - яйца, на 8,1 процента - мясо и птица. Рост в 4,7 процента приходится на крупу, рыбу и морепродукт. На 3,3 процента - макароны, 2,2 процента - хлебобулочные изделия.

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