На Дону зафиксировали нашествие клещей

В области проводят масштабную обработку территорий от опасных членистоногих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории донского региона за последние два месяца резко увеличилось количество людей, пострадавших от клещей. По данным областного Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью после укусов этих насекомых обратились 898 человек, 394 из которых - дети.

Примечательно, что за тот же период прошлого, 2020 года только 699 жителей были у врачей после контакта с клещами. В ведомстве отметили, что в Ростовской области есть природные очаги клещевых инфекций. Например, Крымская геморрагическая лихорадка или иксодовые клещевые боррелиозы.

По официальной информации, в зону особого риска попадают люди, работающие, как говорится, на земле. Это пастухи, доярки, а также жители, которые занимаются забоем животных или трудятся в полях.

В случае укуса клеща, его следует осторожно снять. Лучше всего сделать это может только квалифицированный врач. Напомним, прямо сейчас в Ростове-на-Дону проходит обработка обширный территорий от этих опасных членистоногих. В зону внимания попадают и пешеходные, велосипедные дорожки, Кумженская роща, Щепкинский лес.

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