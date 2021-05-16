Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 16 мая: заболели еще 203 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 16 мая в Ростовской области зафиксировали еще 203 случая заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели более 91 тысячи жителей. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 175 пациентов, а всего - более 81 тысячи.

Большинство новых случаев, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Батайск и Зерноградский район. Лечение в стационарах получают 1475 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 146.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались 15 человек. Это шесть женщин в возрасте от 54 до 89 лет и девять мужчин - от 66 до 90 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания различных систем, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса в области стали 4226 человек.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали более 370 тысяч жителей. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - более 265 тысяч.

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