На матче "Ростов" - "Краснодар" присутствует более 30 тысяч зрителей

Фото: ФК "Ростов"

16 мая на главном стадионе донской столицы посмотреть игру "Ростов" - "Краснодар" собрались более 30 тысяч болельщиков. Об этом рассказали комментаторы встречи во время игры. Классическое южное дерби проходит в 30 градусную жару. Один раз за тайм, по правилам, судьи останавливают игру, чтобы футболисты могли отдохнуть и попить воды.

Рекордная за последнее время посещаемость обусловлена принципиальностью встречи. "Ростов" и "Краснодар" всегда выдают огненные матчи. Однако на своем поле дончане никогда не обыгрывали гостей из кубани.

Так или иначе, поддержать свою команду собралось очень много человек, примерно 35 тысяч. Болельщики в желто-синих цветах скандируют традиционные "кричалки", гонят свою команду вперед. Стоит сказать, что пока, по моментам, "Ростов" впереди.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.