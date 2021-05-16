Смертельная авария произошла в Ростовской области

Врачи не смогли спасти людей. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сегодня, 16 мая, на трассе в Ростовской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались два человека. Как сообщили в региональном ГИБДД, авария случилась на трассе М-4 "Дон".

По предварительной информации, водитель за рулем иномарки "Чери" двигался по дороге в районе Октябрьского района. В какой-то момент он потерял управление над автомобилем, его стало заносить. В результата сначала машина на скорости врезалась в попутную "Лада", а затем вылетела на встречку, где на полной скорости врезалась в "Рено", которая ехала в противоположном направлении.

Вскоре на место были все экстренные службы города. От сильнейшего удара водитель и пассажир "Чери" скончались на месте. ГИБДД устанавливает все детали случившегося.

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