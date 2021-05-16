На Дону за сутки от коронавируса скончались 15 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 мая правительство Ростовской области сообщило, что за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались еще 15 жителей Дона. Большинство из них это мужчины в возрасте от 66 до 90 лет. Также не выдержали болезни шестеро женщин. За все время пандемии коронавирус унес жизни более 4,2 тысячи человек.

Кроме того, опубликовали информацию и о тех, кто подхватил инфекцию за минувшие 24 часа. Среди новых заболевших 29 процентов – люди от 18 до 45 лет. 31 процент – жители среднего возраста до 65 лет. Меньше всего пенсионеров и детей.

Сейчас лечение в стационарах получают 1475 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 146. Вакцинация населения идет полным ходом. Уже сделали прививки 265 192 жителей.

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