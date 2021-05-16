Фото: "Лиза-Алерт"

В Ростовской области разыскивают пропавшего 78-летнего пенсионера. Мужчину зовут Иван Хомутов. Сегодня, 16 мая, он вышел из своего дома в Новошахтинске и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в региональном отделении волонтерского отряда "Лиза-Алерт".

По данным организации, сначала его пытались найти родственники. Звонки по всем знакомым не принесли никаких результатов. Тогда взволнованные люди обратились за помощью в полицию и волонтерам. Прямо сейчас активисты распространяют информацию о мужчине в социальных сетях.

Пенсионер невысокого роста -160 сантиметров. Он полного телосложения, волосы седые, глаза карие. На нем была темно-зеленая футболка, синие трико с белыми лампасами и синие тапки.

Если вы обладаете какой-либо информации о местонахождении пенсионера, просьба обратиться по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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