Фото: "Лиза-Алерт"
В Ростовской области разыскивают пропавшего 78-летнего пенсионера. Мужчину зовут Иван Хомутов. Сегодня, 16 мая, он вышел из своего дома в Новошахтинске и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в региональном отделении волонтерского отряда "Лиза-Алерт".
По данным организации, сначала его пытались найти родственники. Звонки по всем знакомым не принесли никаких результатов. Тогда взволнованные люди обратились за помощью в полицию и волонтерам. Прямо сейчас активисты распространяют информацию о мужчине в социальных сетях.
Пенсионер невысокого роста -160 сантиметров. Он полного телосложения, волосы седые, глаза карие. На нем была темно-зеленая футболка, синие трико с белыми лампасами и синие тапки.
Если вы обладаете какой-либо информации о местонахождении пенсионера, просьба обратиться по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что случилось в Ростове после встречи 30-го тура РПЛ 16 мая
Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: хозяева проиграли на своем поле (подробнее)