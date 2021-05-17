Отключение света в Ростове-на-Дону 17 мая 2021 года: массовые обесточивания ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 мая 2021 года: в донской столице в первый рабочий день недели местных жителей ждут масштабные отключения света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 17 мая, с 9 до 13 часов отключения света ожидают жителей ул. Криворожская 55, 57, 57/1, 59, 61, 63; ул. Нариманова 72/40; ул. Оренбургская 26/55.

С 9 до 16 часов электричество отключат на просп. Шолохова 264/3; пер. Лётный 1.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться ростовчане на ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17,8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Зорге 58, 58А/8, 56/2, 58/1, 58/3, 56, 19; ул. Содружества 37/2, 37А; ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28; пер. Вёшенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34,51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Лесная 34, 52Б, 53-57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-27, 1-39, 2-16, 2А, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрореченская 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2-4, 38; СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино» ул. Мачтовая 13; ДНТ «Геолог»; Кооператив «Заря» ул. Аккуратная 2; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход» ул. Романтичная 41; ул. Доватора 57В, 59В; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 3-21, 2-18; просп. Королёва 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1; ул. 6 линия 22, 26; ул. 2 линия 1-17, 2-8; ул. 4 линия 19-39, 20-38; ул. Мурлычёва 87-97, 74-82; ул. 1-ая Майская 41-61, 40-54; ул. Вяземцева 11-33, 22-44; пер. Кисловодский 1-23, 2-26; пер. Железноводский 15-35, 18-40; пер. Бакинский 25-31, 28-36; пер. Бесланский 16-32, 1-15; пер. Контактный 27-41; ул. Школьная 1-11, 2-12; ул. Гранёная 1-19; пер. Конотопский 1-15, 2-24; пер. Технический 1-17, 2-26; ул. Горсоветская 30-34; ул. Комарова 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3.

С 9:30 до 14 часов обесточивания ждут жителей С/Т «Кумженское»; С/Т «Бытовик»; СНТ «Донстрой».

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Коммунистический 23/3, 25/1, 23, 23/4, 23/1, 23/2, 25; ул. 2-я Краснодарская 78/3.

С 13 до 15 часов свет отключат на просп. Коммунистический 25/2, 25, 25/3, 23/5, 25; ул. 2-я Краснодарская 78/3.

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