Народный календарь на 17 мая: в этот день рубили дерево для изготовления ложек

Народный календарь на 17 мая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 17 мая: наши предки считали, что если на небо восходило бледное солнце, то это к затяжной плохой погоде. Если вдруг молния ударяла с западной стороны, это к неизбежному дождю. Если же воробьи перелетали с места на место стайками, то это к сильному ветру. Соловей пел всю ночь к солнечному дню.

Если вы заметили, что на цветущих кленах появились сережки, то это значило, что можно сажать свеклу. Зеленоватые лучи восходящего солнца сулили пасмурный день. Терн зацветал сильнее обычного к холоду во второй половине мая. Если журавль свил гнездо в низине - хлеб можно засевать в мокрых местах, если же эта птица гнездится высоко - в низинах хлеб попреет. Нашествие майских жуков было признаком предстоящей засухи.

Если зацветала калина, значит можно было сеять тыкву, огурцы, кукурузу и бобы. Если утром не было росы, то это к перемене погоды. Кукушка куковала к хорошей погоде. Сильный и частый дождь был символом хорошего урожая. Кроме того, в этот день было принято срубать березу, липу или клен и изготавливать из них ложки.

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