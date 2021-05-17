Дезориентированную пенсионерку разыскивают в Ростове-на-Дону

В Ростове разыскивают без вести пропавшую пенсионерку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже четвертый день ищут бесследно исчезнувшую пенсионерку.

74-летняя Нонна Семеновна Тимофеева ушла из дома на улице 339-й Стрелковой Дивизии еще 14 мая и отправилась в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных пенсионерки, рост ее около 163 сантиметров. Женщина худощавого телосложения и имеет седые короткие волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения была одета в черные брюки, цветной свитер, серый пиджак в клетку, а на ногах у нее были серо-зеленые туфли на шнурках. При себе старушка имела сумку от ноутбука и документы на свое имя.

- Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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