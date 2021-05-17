Валерий Левченко оказался самым богатым депутатом гордумы Ростова

Меньше всех за прошлый год заработал депутат Евгений Сутормин Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове самым богатым депутатом гордумы оказался Валерий Левченко. Его годовой доход за 2020 год составил 178,3 млн рублей. Эти данные заявлены в декларации, документ опубликовали на сайте администрации донской столицы.

Так, у депутата в собственности числятся больше десятка земельных участков площадью от 40 квадратных метров до 88 тысяч квадратных метров. У Валерия Левченко есть два жилых дома - 237,8 и 298,8 квадратных метров соответственно, а также несколько квартир. Кроме того, у народного избранника есть несколько машин: Volkswagen 7НС Caravelle, Porsche Cayenne Turbo, Toyota Camr, Mitsubishi Pajero Sport, грузовик ГАЗ-А21R22, катер, автокран и автобус.

Меньше всех за прошлый год заработал депутат Евгений Сутормин. Он получил 80,6 тысяч рублей. У него также в собственности есть несколько земельных участков и жилой дом. Из автомобилей - Infiniti QX56, Ford Transit и Renault Logan.

Ранее о том, сколько получили и чем владеют, рассказали cенаторы от Ростовской области. Также стало известно, что Михаил Чернышев оказался самым богатым депутатом Госдумы от донского региона