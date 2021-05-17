Также бордовые сейчас Портовая, Бобруйский переулок, улицы Петрашевского и Профсоюзная

Сегодня, 17 мая, в Ростове на Стачки образовался крупный затор. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к этой минуте в сторону центра машины стоят от Коминтерна до площади Стачки и улицы Привокзальной. Причем, пробка только увеличивается.

Кроме того, водителям тяжело проехать в обратную сторону, на Западный: от Защитного переулка до Спартаковской.

Также бардовые сейчас: Портовая - от Нестерова до Стачки, Бобруйский переулок, улицы Петрашевского и Профсоюзная - от Защитного переулка до Стачки. В целом по городу дорожную ситуацию «Яндекс» оценивает в 5 баллов.