Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без воды

С сегодняшнего дня также отключат воду в четырех районах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8.30 19 мая до 8.30 20 мая на нескольких улицах Ростова отключат горячую воду. Информацию об этом опубликовал городской «Водоканал».

- Будет прекращено холодное водоснабжение в границах: от проспекта Шолохова до улицы Береговая и от проспекта Театрального до 30-линии, - говорится в сообщении.

Это произойдет из-та технических работ. Специалисты будут вести переврезку вновь построенного участка водопроводной линии на Мурлычёва - от 20 линии до 26 линии.

Ранее стало известно, что из-за профилактики на теплосетях с 17 мая отключат воду в четырех районах донской столицы