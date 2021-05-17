В Ростове на Западном временно отключили несколько светофоров

Светофор на Стачки/Малиновского не будет гореть примерно три часа Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 17 мая, в Ростове на Западном из-за планового отключения электричества временно перестали работать несколько светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, светофор на Стачки/Малиновского не будет гореть примерно три часа. Кроме того, до 17 часов выключены объекты на пересечениях Зорге/339 Стрелковой Дивизии, Доватора/Литовской, Портовой/Деревянко, а также на Портовой в районе дома №82.

Ранее в Ростове проверили 16 светофорных объектов и 7 дорожных знаков на Варфоломеева, Ларина, Всесоюзной, Вавилова и на 2-ой Пятилетке. Ана Максима Горького отн елегальных объявлений отчистили 51 опору.