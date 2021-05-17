В Ростовской области подтвердили еще 202 случая COVID-19

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 8 168 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 17 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 202 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 91 535. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,94, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 42 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 76 случаев, далее идет Батайск, где выявили 10 положительных тестов.

Третьим в списке оказался Зерноградский район, там 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Октябрьском, Песчанокопском, Пролетарском, Тарасовском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 32,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,7% – от 46 до 65 лет,19,8% – от 66 до 79 лет, 5,9% – старше 80 лет, 7,4% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 486 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 142.

За прошедшие сутки умерли еще 11 человек с COVID-19. Это 3 женщины и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 237 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 8 168 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения — 189,45. Уже завершили вакцинацию 266 893 человека, за сутки – 1 701.