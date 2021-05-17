Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 1 486 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 17 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 11 человек с COVID-19. Это 3 женщины и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщают власти.

Вчера скончались 15 человек. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 237 человек. При этом в больницах сейчас лечат 1 486 пациентов,10 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 142 - на неинвазивной ИВЛ.

За 24 часа в лабораториях региона проверили 8 168 анализов. Накануне в донской столице в аптеках нашли и изъяли поддельные тесты на коронавирус.