Процентные ставки сделают ниже по ряду ипотечных программ

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ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ. Так, снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ.

- На сегодняшний день в рамках господдержки три четверти клиентов ВТБ оформляют кредит с первым взносом более 20%. Таким образом, для подавляющего большинства наших заемщиков условия в рамках госпрограммы стали еще выгоднее. При этом для клиентов с минимальным первым взносом ставка в любом случае будет в среднем на 0,7 п.п. ниже утвержденной в рамках программы правительством, – комментировал изменения вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой с 17 мая. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно.

Для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п.п. – до 7,9%.

При электронной регистрации залога в Росреестре и применении СБР (сервис безопасных расчетов) для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 п.п. (до 7,6%) для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п. (до 8,1%) для готового жилья (предложение бессрочно).

Снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом.

- ВТБ активно внедряет электронные сервисы для полного цикла ипотечной сделки. Мы хотим максимально упростить весь процесс получения кредита для заемщика и сделать его более выгодным, поэтому предлагаем клиентам дополнительные дисконты при использовании сервисов экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Мы стратегически улучшаем условия для своих заемщиков в рамках важных для нас сегментов ипотечного бизнеса, – отметил Михаил Сероштан.