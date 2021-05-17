Число зараженных коронавирусом в Калмыкии возросло на 13 человек

В Калмыкии коронавирусом заразились еще 13 человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия снова увеличилось количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасное заболевание подтвердилось у 13 местных жителей. Таким образом, в настоящее время общее количество заболевших составляет 20 654 человека. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся десять человек и семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни изо дня в день неустанно борются врачи. Но спасти удается не всех. За минувшие сутки от опасного вируса скончался еще один местный житель. Общее количество летальных исходов в регионе достигло 363 человек.

Кроме того за вчерашний день в инфекционные больницы республики поступили 135 человек с подозрением на коронавирус. А также еще 190 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях. Вчера из больницы были выписаны 14 человек, соответственно, количество выздоровевших теперь составляет 19 972 человека.

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