22 мая в Ростове запретят розничную продажу алкоголя

В других районах Дона торговля горячительным будет под запретом 25, 26 и 29 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове и еще 31 городе и районе Дона 22 мая запретят розничную продажу алкоголя. Информация об этом появилась на сайте регионального департамента потребительского рынка.

- Ограничения введут в связи с проведением школьных выпускных, - уточняется в сообщении.

По тем же причинам торговля горячительными напитками будет под запретом 25 мая в Каменске-Шахтинском, Красносулинском и Семикаракорском районах, 26 мая - в городе Гуково, Донецке, Новочеркасске, а также Багаевском, Волгодонском, Куйбышеском, Миллеровском, Октябрьском, Орловском, Егорлыкском и Усть-Донецком районах, 29 мая - в Волгодонске.

21 мая и 1 июня запрет будет действовать в Таганроге. Его введут на время проведения последнего звонка и в День защиты детей