Ростовской области последний звонок прозвенит для 43 тысяч выпускников

После этого юноши и девушки будут сдавать экзамен по русскому языку Фото: сайт правительства Ростовской области

В этом году в Ростовской области последний звонок прозвенит почти для 43 тысяч выпускников. Всего до 24 мая линейки посетят 37 тысяч 9-классников и 15,4 тысячи 11-классников. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

- Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с санитарными правилами и с учетом эпидситуации. Рекомендовано участие не более двух родственников при соблюдении социальной дистанции и масочного режима, - прокомментировал Игорь Гуськов.

После этого, уже 24 мая, юноши и девушки, которые окончили 9 классы, будут сдавать свой первый экзамен - русский язык. А старшеклассники 31 мая напишут географию, литературу и химию. В апреле итоговое сочинение сдали более 16 тысяч выпускников