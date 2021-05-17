В Ростовской области из грязевого плена вытащили машину с детьми

Дорога около водоема оказалась не из легких - грунтовая и вязкая Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Веселовском районе из грязевого плена вытащили машину с детьми. На помощь малышам и их маме пришли сотрудники областной службы спасения на водах.

Все произошло вчера, 16 мая. Молодая жительница Новочеркасска решила выехать с детьми 3 и 6 лет на природу и полюбоваться живописными местами вблизи реки Маныч. Однако дорога около водоема оказалась не из легких - грунтовая и вязкая.

Очень быстро колеса увязли в грязи, и машина застряла. Владелица авто сначала пыталась выбраться самостоятельно, но все попытки оказались тщетными. Тогда она вызвала спасателей.

Расчет сразу же отправился к месту ЧП. Машину перетащили на асфальт с помощью троса. После этого женщина и дети снова смогли отправиться в дорогу. Жителям Дона напоминают: о помощи в подобных случаях всегда можно попросить по номеру «112».