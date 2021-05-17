В Калмыкии будут отремонтированы 128 километров дорог

В Калмыкии отремонтируют 128 километров дорог Фото: "КП" Архив

Власти Республики Калмыкия приняли решение отремонтировать в регионе 128 километров дорог. Их планируется привести в порядок в течение 2021 года.Ремонт будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Из общего количества будет отремонтировано 108,58 километров дорог регионального значения, а также 19,55 километров дорог в границах Элистинской городской агломерации.

Кроме того, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что корректировки в систему управления реализации проектов вносятся в ручном режиме.

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