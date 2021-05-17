Бдительные жители Элисты помогли поймать нетрезвого водителя

Местные жители Элисты помогли полицейским задержать пьяного водителя Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкии бдительная жительница Элисты помогла полиции поймать одного из нетрезвых водителей.

В элистинскую полицию поступил звонок, девушка сообщила, что по одной из улиц едет автомобиль, шофер которого, предположительно, пьян. Местная жительница, будучи очень внимательной, успела запомнить марку и регистрационный номер автомобиля, о чем уведомила стражей порядка.

Правоохранителям удалось задержать 29-летнего безработного нарушителя на автомобиле ВАЗ-21014. Он действительно пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный протокол, а самого правонарушителя доставили в отделение полиции.

- Как установили сотрудники полиции, несколько месяцев назад водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, за что был лишен права управления транспортными средствами. Теперь в его отношении будет возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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