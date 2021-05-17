Из Ростовской области в Украину не пропустили 3,5 кормов для животных

Производитель не имел права вывозить корм за рубеж Фото: сайт Минсельхоза России

Из Ростовской области в Украину с 13 по 16 мая не пропустили 1 тонну кормов и 2,5 тонны кормовых добавок для животных. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, груз забраковали на автомобильном пункте пропуска «Азов». Дело в том, что предприятие-производитель продукции отсутствовал в реестре компаний, имеющих право на поставки за рубеж. Инспекторы уже составили акты о нарушении.

Ранее на территорию сопредельного государства не выпустили свыше 18 тонн сметаны и сыров. В этом случае владелец не оформил на продукты ветеринарные документы, что также считается грубым нарушением.