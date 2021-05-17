В Ростовской области уничтожили 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Саперы извлекли из-под земли несколько сотен опасных находок Фото: сайт Минобороны России

В Ростовской области уничтожили около 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 250 артиллерийских и минометных снарядах, 40 ручных гранатах и двух авиабомбах. Весь этот арсенал нашли в схроне около хутора Попов, в Обливском районе, рассказали в пресс-службе ЮВО.

Взрывоопасную территорию обнаружили местные жители. Они сразу же вызвали саперов. Специалисты сначала обследовали территорию, а потом извлекли из-под земли несколько сотен опасных находок, которые хорошо сохранились и могли сработать в любой момент. Снаряды аккуратно погрузили в машины и вывезли на полигон.

В районе схрона в 1942–1943 годах шли ожесточенные бои. Врагу противостояла 112 Башкирская кавалерийская дивизия. Бойцы героически держали оборону, но только за несколько дней в тот период от авианалетов погибли около 1,5 тысячи кавалеристов.