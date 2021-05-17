Отключения света в Ростове-на-Дону 17 — 21 мая 2021: где и когда

Отключения электричества пройдут в нескольких районах Ростова. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 17 — 21 мая 2021 затронут сотни домов. «КП» выяснила, в каких домах жители останутся без электричества.

17 МАЯ

9.00 — 16.00

просп. Шолохова 264/3; пер. Лётный 1;

9.30 — 14.00

С/Т «Кумженское»; С/Т «Бытовик»; СНТ «Донстрой»

9.00 — 17.00

ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17,8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Зорге 58, 58А/8, 56/2, 58/1, 58/3, 56, 19; ул. Содружества 37/2, 37А ; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 3-21, 2-18

9.00 — 13.00

ул. Криворожская 55, 57, 57/1, 59, 61, 63; ул. Нариманова 72/40; ул. Оренбургская 26/55; просп. Королёва 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1

9.00 — 17.00

ул. 6 линия 22, 26; ул. 2 линия 1-17, 2-8; ул. 4 линия 19-39, 20-38; ул. Мурлычёва 87-97, 74-82; ул. 1-ая Майская 41-61, 40-54; ул. Вяземцева 11-33, 22-44; пер. Кисловодский 1-23, 2-26; пер. Железноводский 15-35, 18-40; пер. Бакинский 25-31, 28-36; пер. Бесланский 16-32, 1-15; пер. Контактный 27-41; ул. Школьная 1-11, 2-12; ул. Гранёная 1-19; пер. Конотопский 1-15, 2-24; пер. Технический 1-17, 2-26; ул. Горсоветская 30-34; ул. Комарова 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3

10.00 — 18.00

просп. Коммунистический 23/3, 25/1, 23, 23/4, 23/1, 23/2, 25; ул. 2-я Краснодарская 78/3

13.00 — 15.00

просп. Коммунистический 25/2, 25, 25/3, 23/5, 25; ул. 2-я Краснодарская 78/3

13.00 — 17.00

просп. Королёва 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1

18 МАЯ

9.00 — 16.00

просп. Мира 15А, 19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27; Ул. Мечникова 81/3; ул. Шоссейная 51-172, ул. Шоссейная 1-49, 2-108

9.00 — 17.00

ул. Зорге 56, 56/1; ул. Содружества 35/1, 35/2, 35/4, 37; ул. Вересаева 39-99, 34-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 25-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикалло 1-37, 2-30; ул. Лисичанская 14-32; ул. Куприна 37-43, 40-46; ул. Писемского 38; 1-ая, 2 , 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41 линия 26-52, 23-47; ул. 39 линия 35-77, 80-92; ул. 2-ая Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49 линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36,1-29; ул. 27 линия 11-23, 16-20; ул. 29 линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76; ул. Королева 2/1, 2/3, 4, 4 А, 4 В, 4/1, 6/3, 6/4; ул. Добровольского 13/3, 13/4; ул. Комарова 16/2

9.30 — 18.00

просп. Стачки 51-75, 79/2, 32а; ул. Плеханова 24-66, 1-19; ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; ул. Кулагина 2-26, 7а, 11; ул. Международная 12-24, 7-23

10.00 — 12.00

ул. 2-я Краснодарская 121, 68/2, 68/1, 127

13.00 — 15.00

ул. Былинная 8Б; ул. 2-я Краснодарская 68/1, 68/2, 127А

17 — 18 МАЯ

9.00 — 17.00

ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28; пер. Вёшенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34,51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Лесная 34, 52Б, 53-57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-27, 1-39, 2-16, 2А, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрореченская 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2-4, 38; СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино» ул. Мачтовая 13; ДНТ «Геолог»; Кооператив «Заря» ул. Аккуратная 2; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход» ул. Романтичная 41; ул. Доватора 57В, 59В

19 МАЯ

9.00 — 16.00

просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20

9.00 — 14.00

пер. Крыловской 14-34, 15, 27-33; ул. Петровская 3-13, 6-10; ул. Станиславского 101-119, 142-166

9.00 — 15.00

ул. Шеболдаева 27-91, 12-46; ул. Ярослава Галана 2-26; ул. Цезаря Кунникова 1-9, 2-12; ул. Кропоткина; ул. Айвазовского; ул. Ивана Франко; ул. Тираспольская; ул. Профинтерна; ул. Челюскина; ул. Испытательная; ул. Калитвинская; ул.пер. Ленкоранский; пер. Полюсный; пер. Соликамский; пер. Боржомский; пер. Ростовский; пер. Ферганский

9.00 — 17.00

ул. Благодатная 179, 189, 191, 168/1, 168/2, 168, 168/3, 181; пер. Чеканный 29/32; ул. Черевичкина 15-83; ул. Ереванская 28-44, 47; ул. 34 линия 1-15, 2-24; ул. 36 линия 1-23, 2-30; ул. 38 линия 1-29, 2-20; ул. 40 линия 2-30, 3; ул. Королева 1/1, ?, 1/3, 1/6, 1/9; ул. Стартовая 14/3; ул. Комарова 18/3; ул. 19 линия 11-53, 14-58; ул. Мясникова 14-40; ул. 17 линия 24-76, 25-87; ул. 1-ая Пролетарская 24-38, 27-41; ул. Листопадова 22-30, 31-47

9.30 — 18.00

ул. Благодатная 122-152, 129-161; ул. Зорге 42; ул. Калинина 145-177, 160-192; ул. Кустанайская 81-113, 82-106; ул. Миллеровская 66-108, 73-129; ул. Петрозаводская 23-87, 32-92; ул. Развиленская 81-105, 82-114; ул. Смоленская 75-103, 82-108; ул. Содружества 21-27, 32-34, 48-60; ул. Толмачева 79-117, 92-126

10.00 — 12.00

ул. Прогрессивная 1, 3; ул. Поэтичная 23; ул. 2-я Краснодарская 68

10.00 — 16.00

ул. Тибетская 34-68, 19-33; ул. 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; пер. Артековский; пер.Бугский 1-25, 2-32; пер. Памирский 1-19, 2-14; пер. Измаильский 1-13, 2-8

13.00 — 15.00

ул. Прогрессивная 5, 7/1, 20; ул. 2-я Краснодарская 68, 123; ул. 1-я Краснодарская 61; с/т «Красный садовод»

9.00 — 18.00

ул. Доброхимовская 1-13, 2-18; ул. Коминтерна 1-27, 4-24, 14Б; ул. 1-я Краснодарская 3, 11-19, 6-32; ул. 2-я Краснодарская 23-65, 2-20; ул. Ревкомовская 33-49, 30-48; ул. Парижской Комунны 1-23, 2-36; ул. Плеханова 110/5; пер. Таджикский 1-9, 2-8

20 МАЯ

9.00 — 15.00

просп. Чехова 1-7, 2-18; ул. Седова 27-43; пер. Крыловской 1-7, 2-10; ул. Нефтегорская 1-17, 2-12; ул. Красных Зорь 1-11, 2-18

9.00 — 16.00

ул. Двинская 24/1; ул. Абаканская 20, 22, 24, 24/1; ул. 26 июня 20 "Б"; ул. Пацаева 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б; ул. Творческая 7

9.00 — 17.00

ул. Мурлычева 53-69, 46-64; ул. Налбандяна 69-79,60-70; ул. 14 линия 9-27, 18-34; ул. 12 линия 33-49, 38-56; ул. 10 линия 37-83, 40-88; ул. 8 линия 55-77, 56-80; ул. Ченцова 82-88; ул. Думенко 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 13Е, ул. Миронова 14, 14В, 16/11

9.30 — 18.00

ул. Балакирева 2-22, 32-34, 1-25; ул. Губаревича 7-37, 6-40; пер. Олимпийский 4-12, 17-25; ул. Профсоюзная 85-89, 87/2, 180-214; ул. Разина 8; ул. Скачкова 1-3; ул. Чапаевская 5; пер. Чухновский 24-28; ул. 1-я Кольцевая

9.00 — 16.00

ул. 19 линия 21-39; ул. 21 линия 32-42, 33-49; ул. 23 линия 34-50, 43-71; 25 линия 30-68, 37-69; ул. 27 линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31

9.00 — 17.00

ул. Зорге 11, 13В, 17, 15, 19/162, 17/2; ул. Зеленодольская 1-35, 2-38; ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 25-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10; ул. Демитрова 1-41, 2-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 2-58; ул. Грекова 2-4, 32-34; ул. Комарова 12/2 А, 14/1, 16, 16/1, 16/3; ул. Королева 2, 2/2

10.00 — 12.00

ул. Зорге 31, 31/1, 31/2

13.00 — 16.00

ул. Зорге 31, 31/1, 31/2

21 МАЯ

9.00 — 15.00

пер. Университетский 1-17, 2-16; ул. Азовская 1-21, 2-18; ул. Кр. Зорь 15-33, 20-58

9.00 — 16.00

ул. Коллективная 1-27,2-32; ул. Водопьянова 1-13,2-10; ул. Коккинаки 1-15,2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Леваневского 1-23,2-32; ул. Чкалова 1-41,2-48

9.00 — 16.00

ул. 339 Стрелковой Дивизии 6; ул. Зорге 58/4, 58/12, 58А/8; ул. Содружества 37, 37/1, 58/2

9.00 — 17.00

просп. Театральный 58; просп. Шолохова 1; пер. Энергетиков 2; ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж.

19 — 21 МАЯ

9.00 — 17.00

ул. Межевая 1-87, 2-78

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