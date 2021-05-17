Очевидцы: «В Ростове на Седова коммунальный фонтан залил квартиры многоэтажки»

Если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не приближайтесь к месту ЧП Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове на улице Седова произошел крупный порыв теплотрассы. По словам очевидцев, сначала «фонтан достигал нескольких метров в высоту». Фото и видео с места происшествия уже появились в соцсетях.

Люди сообщают, что напор с горячей водой был настолько сильным, что пострадали даже некоторые квартиры близлежащей многоэтажки. Вода залила на первый этаж.

Власти напоминают: если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не приближайтесь к месту ЧП, будьте осторожными. Нужно сразу сообщить диспетчерам в «Ростовские тепловые сети», департамент ЖКХ или в Службу «112».

Похожий порыв в донской столице засняли на видео в конце апреля. Тогда на пересечении Пушкинской и Семашко вода била почти на метр в высоту прямо на проезжей части.