Дончанин получил девять лет тюрьмы за шесть преступлений

В Ростовской области местного жителя осудили сразу по шести статьям Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области 44-летний местный житель признан виновным в преступления сразу по шести статьям 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней", 135 УК РФ "Развратные действия", 119 УК РФ "Угроза убийством", 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств" и 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ".

Следователи выяснили, что в 2015 и 2020 году мужчина изнасиловал двух своих несовершеннолетних падчериц. На момент совершения преступлений девочкам было лишь 14 лет. А также, стало известно, что в декабре 2020 года он у себя дома, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, угрожал убийством своей супруге,после чего публично оскорбил участкового, который прибыл для разъяснения обстоятельств преступления. Кроме того, у злоумышленника изъяли наркотики и порох промышленного изготовления.

- По ходатайству следователя судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области у мужчины нашли автомат, гранаты и 60 граммов марихуаны.

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Уже возбуждено несколько уголовных дел.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.