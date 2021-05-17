В Ростове с 20 мая запустят новый маршрут

В Ростове запустят новый маршрут Фото: "КП" Архив

В Западном микрорайоне Ростова появится новый маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 20 мая будет запущен маршрут № 4а «ГПЗ-10 – Детская поликлиника Ж/Д района». Он будет связывать ГПЗ-10 с улицей Профсоюзной. Автобусы этого маршрута будут курсировать через улицу Портовую, улицу Международную и Рабочую площадь.

В настоящее время городской департамент транспорта ведет поиски подрядчика на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по указанному маршруту.

- Данное решение принято с учетом мнения жителей города. Выражаем благодарность гражданам, принявшим участие в голосовании по данной инициативе на сервисе "Активный ростовчанин", - говорится в тексте сообщения

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