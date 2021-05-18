Отключение света в Ростове-на-Дону 18 мая 2021 года: электричество будет отключено в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 мая 2021 года: массовые обесточивания ожидаются в донской столице. Электричество будет отключено почти во всех районах города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 18 мая, с 9 до 16 часов света не будет на просп. Мира 15А, 19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27; ул. Мечникова 81/3; ул. Шоссейная 51-172, ул. Шоссейная 1-49, 2-108.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Зорге 56, 56/1; ул. Содружества 35/1, 35/2, 35/4, 37; ул. Вересаева 39-99, 34-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 25-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикало 1-37, 2-30; ул. Лисичанская 14-32; ул. Куприна 37-43, 40-46; ул. Писемского 38; ул. Вересаева 2-34, 1-41; ул. Щаденко 1-21; пер. Лётный 1-5, 2-6; ул. Камо 1-5, 2-14; ул. Минина 7-17, 8-18; ул. Саранская 9-21, 12-26; ул. Щорса 11-29, 14-28; 1-ая, 2 , 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-ая Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36,1-29; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31-я линия 35-75, 32-76; ул. Королева 2/1, 2/3, 4, 4 А, 4 В, 4/1, 6/3, 6/4; ул. Добровольского 13/3, 13/4; бул. Комарова 16/2.

С 9:30 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Стачки 51-75, 79/2, 32А; ул. Плеханова 24-66, 1-19; ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; ул. Кулагина 2-26, 7А, 11; ул. Международная 12-24, 7-23.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 2-я Краснодарская 121, 68/2, 68/1, 127.

С 13 до 15 часов без электричества останутся жители ул. Былинная 8Б; ул. 2-я Краснодарская 68/1, 68/2, 127А.

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