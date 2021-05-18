Народный календарь на 18 мая: в этот день тщательно наблюдали за первым поливом

Народный календарь на 18 мая Фото: Артем ЛЕНЦ

Народный календарь на 18 мая: наши предки считали, что крупные облака двигались с юга на север к дождю. Если же гусь обмывался в сухом месте, то это значило, что будет холодать, а если в воде, то теплеть. Если дождь шел монотонно и с небольшими перерывами во времени, то это к плохой погоде.

Если в полях замечалось изобилие хвоща, то это к хорошему урожаю овса. Ненастье в этот день обещало хороший урожай хлеба. Если кошка ела траву, то это означало, что вот-вот пойдет дождь.

18 мая наблюдали за первым поливом и смотрели: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым. Если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 17 мая: в этот день рубили дерево для изготовления ложек.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 17 мая.