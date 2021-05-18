В Таганроге столкнулись Lada и Kia, пострадала 14-летняя девочка

Сейчас автоинспекторы продолжают проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге на Москатова столкнулись Lada Priora и Kia Soul. В аварии пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел вчера вечером, около 21.37. По предварительным данным, ДТП спровоцировала отечественная легковушка.

Как выяснилось, водитель авто с ребенком в салоне направлялся от Марцевского треугольника к улице Дзержинского. Он не справился с управлением, и машина зацепила иномарку. Сейчас автоинспекторы продолжают проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

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