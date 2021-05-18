В Ростовской областной больнице открыли пункт вакцинации от COVID-19

Всего по региону уже привили 274 487 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове открыли новый пункт вакцинации, также прекращают работу два мобильных медкабинета. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Теперь прививку можно сделать в Ростовской областной больнице. Медики будут принимать всех желающих по будним дням 9 до 12 часов. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Кроме того, больше не будут принимать людей в пунктах вакцинации, расположенных на территории Нахичеванского рынка и в Кафедральном соборе.

По состоянию на 18 мая, всего по региону уже привили 274 487 человек, за сутки - 7 594.