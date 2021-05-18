200 человек заболели коронавирусом в 45 городах и районах Дона

За 24 часа в лабораториях проверили 946 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 18 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 200 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 91 735. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 45 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 75 случаев, далее идет Батайск, где выявили 9 положительных тестов. Третьими в списке оказались Азовский и Сальский районы, там 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мясниковско, Орловском, Пролетарском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 28% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 42,5% – от 46 до 65 лет, 16% – от 66 до 79 лет, 6,5% – старше 80 лет, 7% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 485 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 8 человек, на неинвазивной ИВЛ – 129.

За прошедшие сутки умерли еще 16 человек с COVID-19. Это 8 женщин и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 253 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 946 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 189,38. Прививки уже сделали 274 487 человек, за сутки – 7 594.