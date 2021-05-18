В Ростовской области за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом

В больницах сейчас лечение получают 1 485 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 18 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 16 человек с COVID-19. Это 8 женщин и 8 мужчин. У них были сопутствующие хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, к этому жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 253 человека. В больницах сейчас лечение получают 1 485 пациентов, 8 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 129 — на неинвазивной ИВЛ.

Жителей Дона призывают защитить свое здоровье с помощью вакцины. Так, препарат против инфекции в регионе уже получили 274 487 человек, за сутки – 7 594. Накануне новый прививочный кабинет открыли в Ростовской областной больнице