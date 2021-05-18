Городские власти дали разрешение для строительства элитного жилого комплекса на Пушкинской

В Ростове возведут новый элитный жилой комплекс Фото: "КП" Архив

В центре Ростова появится элитный жилой комплекс. Мэрия уже дала разрешение строительной компании «СК10-Строй» на планировку и межевание территории. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава города Алексей Логвиненко подписал все необходимые документы. Жилой комплекс будет располагаться в границах улицы Максима Горького, переулка Газетного, улицы Пушкинской и переулка Семашко.

В этом месте будет возведен элитный дом протяженностью 0,4 гектара. В его состав будут входить три литера высотой от семи до девяти этажей. Всего он будет рассчитан на 100 квартир. А также, согласно проектной документации, будет оборудована стоянка также га 100 мест.

Как сообщил девелопер, комплекс будет учитывать специфику ближайших застроек и будет сделан в стиле старого Ростова. Стоит также отметить плюсы и низкой этажности. Это позволит сохранить хороший обзор для жителей соседних домов. Конструкция дома предусматривает наличие эркеров и декоративных элементов на фасаде. Ранее здесь находился заброшенный участок, который горожане с течением времени превратили в свалку. Для предстоящей застройки участок был расчищен от мусора и уже совсем скоро здесь закипит работа.

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