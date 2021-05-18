Десять домов в центре Ростова остались без горячей воды после аварии на Седова

В Ростове коммунальная авария лишила горячей воды жителей десятка домов Фото: "КП" Архив

Коммунальная авария в центре Ростова оставила без горячего водоснабжения жителей десятка домов.

Напомним, что она случилась в понедельник, 17 мая, на улице Седова. Произошел порыв трубопровода Ду-500 мм. К месту происшествия незамедлительно выехали две аварийные бригады «Ростовских тепловых сетей» и начали устранение последствий аварии. В ремонтных работах задействованы восемь человек и четыре единицы спецтехники.

Большая часть домов находящихся недалеко от места аварии перевели на временную схему по обратному трубопроводу. Но все-таки без горячего водоснабжения остались десять домов в Ленинском районе. Вернууть горячую воду местным жителям пообещали к четырем часам дня 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Вода била на несколько метров в высоту, сейчас это огромная лужа.