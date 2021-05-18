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Происшествия18 мая 2021 14:21

Администрацию Таганрога оштрафовали на 500 тысяч рублей за свалку с ТКО

Приговор пока не вступил в силу, и местные власти его еще могут оспорить
Ангелина СКИБА
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Суд наказал городские власти за свалку с ТБО

Суд наказал городские власти за свалку с ТБО

Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрацию Таганрога оштрафовали на 500 тысяч рублей за свалку твердых коммунальных отходов. Эту информацию сегодня, 18 мая, подтвердили в пресс-службе городского суда.

Как пояснили в инстанции, мэрия не выполнила судебное решение о ликвидации площадки с отходами. С этим вопросом должны были разобраться еще к концу марта этого года. Приговор пока не вступил в силу, и местные власти его могут оспорить в областном суде.

Ранее активисты «Зеленого Фронта» обнаружили в приморском городе свалку с медицинскими отходами. О нарушении активисты уже пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор

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