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Происшествия18 мая 2021 15:35

Прятал 52 тысячи пуль: в Ростовской области задержали нарушителя на иномарке

Все произошло на автомобильном пункте Чертково. Изъятый товар отправили на экспертизу
Ангелина СКИБА
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Мужчина не задекларировал товар и пытался тайно провести упаковки через пункт пропуска Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Мужчина не задекларировал товар и пытался тайно провести упаковки через пункт пропуска Фото: пресс-служба Ростовской таможни

На Дону задержали нарушителя, который перевозил более 52 тысяч пуль от пневматического оружия. Мужчина не задекларировал товар и пытался тайно провести упаковки через пункт пропуска, но был раскрыт. Об инциденте рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Все произошло на автомобильном пункте Чертково. Гражданин Украины купил пули в Каменске-Шахтинском и вез домой. Когда их во время проверки обнаружили в салоне авто, он пояснил, что занимается спортивной охотой и ничего криминального не планирует.

Однако партия была достаточно большой, и поэтому ее нельзя было отнести к товарам для личного использования. Запрещенный груз забрали на экспертизу и сразу же завели административное дело. Сейчас расследование еще ведут.

А в апреле на границе поймали контрабандистов с товаром на 4 млн рублей. Бандиты промышляли в районе хутора Офенталь

ЧП