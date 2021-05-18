Прятал 52 тысячи пуль: в Ростовской области задержали нарушителя на иномарке

Мужчина не задекларировал товар и пытался тайно провести упаковки через пункт пропуска Фото: пресс-служба Ростовской таможни

На Дону задержали нарушителя, который перевозил более 52 тысяч пуль от пневматического оружия. Мужчина не задекларировал товар и пытался тайно провести упаковки через пункт пропуска, но был раскрыт. Об инциденте рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Все произошло на автомобильном пункте Чертково. Гражданин Украины купил пули в Каменске-Шахтинском и вез домой. Когда их во время проверки обнаружили в салоне авто, он пояснил, что занимается спортивной охотой и ничего криминального не планирует.

Однако партия была достаточно большой, и поэтому ее нельзя было отнести к товарам для личного использования. Запрещенный груз забрали на экспертизу и сразу же завели административное дело. Сейчас расследование еще ведут.

А в апреле на границе поймали контрабандистов с товаром на 4 млн рублей. Бандиты промышляли в районе хутора Офенталь