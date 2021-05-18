Гарантийный фонд помог таганрогскому предприятию получить выгодный кредит

Фото: предоставлено НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»

Гарантийный фонд Ростовской области помог таганрогскому предприятию «Меркурий» получить льготный кредит по выгодной ставке в 6,7 процентов годовых. Фирма могла не получить необходимые деньги из-за нехватки собственного обеспечения.

Как пояснили в Гарантийном фонде, ООО СП «Меркурий» уже около 14 лет занимается производством современных высокотехнологичных газовых котлов «Юнкер» и «Rugas» с открытой камерой сгорания. Выпускают также газовые котлы и электрические водонагреватели. Вся продукция пользуется огромной популярностью в России и Казахстане.

Этому предприятию потребовался кредит. Его можно было взять в Сбербанке по льготной программе Минэкономразвития России, но не хватало оборотных средств. Именно тогда и пришел на помощь Гарантийный фонд, сумма поручительства составила около 55 процентов от основного долга.

- Мы знаем эту компанию с 2016 года. За последние пять лет Гарантийный фонд трижды предоставлял фирме поручительства, не считая сделки этого года. Мы видим положительную динамику развития, ответственный подход руководства компании к выполнению финансовых обязательств, поэтому вновь приняли положительное решение, - объяснил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» Роман Соин.

Всего за четыре месяца 2021 года Гарантийный фонд Ростовской области предоставил 107 поручительств на сумму 832,5 млн рублей, что позволило привлечь 1866,8 млн рублей заемных средств. Это больше, чем в прошлом году. Тогда выдали 44 поручительства на 356,26 млн рублей. Такую активность предпринимателей Роман Соин объяснил стремлением укрепить конкурентоспособность компаний и желанием финансовых партнёров снизить риски.

Узнать о всех действующих и вновь вводимых гарантийных продуктах фонда, а также о льготном финансировании имеет возможность любой желающий. Для этого можно пройти на сайт организации - http://dongarant.ru/ - или позвонить по телефону +7 (863) 280-04-06. Также звонки принимают и по «горячей линии» центра поддержки предпринимательства «Мой бизнеса» - 8-804-333-32-31.