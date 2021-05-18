«Минимальный размер оплаты труда – не за месяц, а за час»: ростовский депутат Сергей Смирнов собирается бороться за мандат в Госдуме

Депутат городской Думы Сергей Смирнов собирается бороться за мандат в Госдуме. Фото: из официального аккаунта Сергея Смирнова в "Инстаграме"

Депутат городской Думы Ростова-на-Дону, член комиссии по бюджету города, местным налогам и сборам Сергей Смирнов рассказала на своих официальных страницах в социальных сетях о том, что участвует в предварительном голосовании «Единой России» .

Сергей Смирнов планирует стать кандидатом на выборах в Госдуму. Он заявил, что хочет достичь амбициозную и главную для российской внутренней политики цель, – повышение качества жизни россиян.

Сергей Смирнов подробно рассказал, какие шаги, по его мнению, стоит предпринять, чтобы выполнить эту задачу.

В первую очередь, считает депутат, необходимо изменить механику МРОТа. Сейчас он начисляется за месяц, в то время, как в других странах установлен МРОТ за один час работы.

- Необходимо определить размер часового МРОТ. Исходя из того, что в месяц мы работаем примерно 160 часов, сегодняшний час труда в России равен 75-ти рублям. То есть одному доллару. В США это чуть более 7 долларов. Во Франции - 10 евро, в Германии - 9. Очевидно, что минимальный размер часовой оплаты труда в доллар для нас - унизительная величина. Считаю, это должно быть как минимум 200 рублей. А дальше повышать с учетом инфляции. Именно такая законодательная конструкция при сильной фискальной политике будет способствовать снижению пропасти между богатыми и бедными в России,- сообщил Сергей Смирнов.

Также он выступает за финансовый суверенитет муниципальных бюджетов.

- Чтобы строить и ремонтировать дороги, школы, поликлиники, культурные центры, создавать новые парки и бульвары, открывать спортивные площадки и так далее - на все это нужны совсем другие деньги, чем те, которые поступают в местную казну. Для этого нужны изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части перераспределения налоговых отчислений в пользу муниципальных бюджетов, - объясняет свою позицию депутат гордумы.

А еще Сергей Смирнов подчеркивает, что процедура формирования коммунальных тарифов для населения в Российской Федерации должна стать максимально прозрачной.

- Любой тариф - будь то на электроэнергию, тепло, газо-водоснабжение, вывоз мусора - должен быть вынесен на публичные слушания и утвержден с учетом замечаний граждан. Сегодня тарифная политика остается одной из самых непрозрачных областей экономики и эту тенденцию надо менять, - подчеркнул депутат.

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