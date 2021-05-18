Продавцы рынка "Алмаз" начали торговлю через забор

Торговцы автозапчастями стали вести продажу через забор Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продавцы с заблокированного правоохранителями авторынка «Алмаз» в Аксайском районе Ростовской области придумали новый способ ведения торговли. О нем местные жители рассказали в одном из городских пабликов соцсети.

Ростовчанка написала, что продавцы с "Алмаза" начали вести свою торговлю через забор. Предприниматели разложили свой товар вдоль ограждений и вывесили прайс-листы. Покупателям предлагается оплатить и забрать свою покупку.

Напомним, что рынки в Аксайского района «Алмаз», «Классик», «Атлант» и «Овощной» были закрыты при помощи силовиков в конце апреля. Несколько тысяч предпринимателей разом остались без работы и дохода. Продолжить торговлю удалось лишь продавцам с рынка "Овощной", им предоставили места на территории старого аэропорта.

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