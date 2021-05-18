В Ростовской области цены на подсолнечное масло стабилизируют субсидиями

Финансирование отрасли увеличили, чтобы стабилизировать цены Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на субсидии для производителей масла направят 1,4 млрд рублей. Финансирование отрасли увеличили, чтобы стабилизировать цены. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает сайт правительства региона.

Однако производители смогут получить выплаты только в том случае, если сохранят стоимость масла в районе 95 рублей за 1 литр. Такую ставку устанавливает Минсельхоз из расчета в 10 бюджетных рублей на 1 литр продукта.

Заявки от представителей бизнеса начнут уже во второй половине июня. Они получат господдержку на возмещение части производственных затрат и реализацию своих товаров.

Ранее стало известно о том, что пострадавшие предприниматели из Аксайского района смогут получить льготные займы до 5 млн рублей