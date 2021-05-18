В Ростовской области выявлено 28 мутантных штаммов коронавируса

В Ростове выросло число зараженных мутантными штаммами коронавируса Фото: "КП" Архив

В Ростовской области продолжает расти количество мутантных штаммов коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

- На данный момент в Ростовской области зафиксировано 27 британских мутантных штаммов новой коронавирусной инфекции и еще один - южно-африканский, - рассказал глава регионального Роспотребнадзора.

Британский штамм был зафиксирован в 15 муниципалитетах, а южно-африканский в городе Азове. Евгений Ковалев отметил, что ни один человек из зараженных ими не выезжал за пределы Ростовской области.

- Штаммовый состав продолжает меняться. Поэтому ситуацию необходимо регулярно контролировать, именно посредством тестирования, - резюмировал Ковалев.

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Тестирования необходимо провести до 28 мая.