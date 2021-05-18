В Ростовской области не могут найти пропавшего пять дней назад мужчину

В Ростове ищут пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области в течение пяти дней не могут найти пропавшего бесследно мужчину.

51-летний Александр Иванович Корниенко ушел из дома еще 13 мая. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг", они утверждают, что он может находиться в городе Батайске, селе Новобатайске или станице Егорлыкской.

По словам родных, рост его около 172 сантиметров, у пропавшего короткие седые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в футболку, синие джинсы и серые кроссовки.

- Помогите найти человека. Он может находиться в вашем районе или городе. Просим сообщать любую информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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