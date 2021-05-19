Отключение света в Ростове-на-Дону 19 мая 2021 года: масштабные отключения ждут местных жителей

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 мая 2021 года: в донской столице в середине недели грядут массовые отключения света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 14 часов электричества не будет на пер. Крыловской 14-34, 15, 27-33; ул. Петровская 3-13, 6-10; ул. Станиславского 101-119, 142-166.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Шеболдаева 27-91, 12-46; ул. Ярослава Галана 2-26; ул. Цезаря Кунникова 1-9, 2-12; ул. Кропоткина; ул. Айвазовского; ул. Ивана Франко; ул. Тираспольская; ул. Профинтерна; ул. Челюскина; ул. Испытательная; ул. Калитвинская; пер. Ленкоранский; пер. Полюсный; пер. Соликамский; пер. Боржомский; пер. Ростовский; пер. Ферганский.

С 9 до 16 часов свет отключат на просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20; Ул. Мечникова 81/3; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться ул. Благодатная 179, 189, 191, 168/1, 168/2, 168, 168/3, 181; пер. Чеканный 29/32; ул. Межевая 1-87, 2-78; ул. Черевичкина 15-83; ул. Ереванская 28-44, 47; ул. 34-я линия 1-15, 2-24; ул. 36-я линия 1-23, 2-30; ул. 38-я линия 1-29, 2-20; ул. 40-я линия 2-30, 3; ул. Королева 1/1, ?, 1/3, 1/6, 1/9; ул. Стартовая 14/3; бул. Комарова 18/3; ул. 19-я линия 11-53, 14-58; ул. Мясникова 14-40; ул. 17-я линия 24-76, 25-87; ул. 1-ая Пролетарская 24-38, 27-41; ул. Листопадова 22-30, 31-47.

С 9 до 18 часов будут обесточены ул. Доброхимовская 1-13, 2-18; ул. Коминтерна 1-27, 4-24, 14Б; ул. 1-я Краснодарская 3, 11-19, 6-32; ул. 2-я Краснодарская 23-65, 2-20; ул. Ревкомовская 33-49, 30-48; ул. Парижской Коммуны 1-23, 2-36; ул. Плеханова 110/5; пер. Таджикский 1-9, 2-8.

С 9:30 до 18 часов электроэнергия будет отключена ул. Благодатная 122-152, 129-161; ул. Зорге 42; ул. Калинина 145-177, 160-192; ул. Кустанайская 81-113, 82-106; ул. Миллеровская 66-108, 73-129; ул. Петрозаводская 23-87, 32-92; ул. Развиленская 81-105, 82-114; ул. Смоленская 75-103, 82-108; ул. Содружества 21-27, 32-34, 48-60; ул. Толмачева 79-117, 92-126.

С 10 до 12 часов света не будет на ул. Прогрессивная 1, 3; ул. Поэтичная 23; ул. 2-я Краснодарская 68.

С 10 до 16 часов электричества не будет по адресам ул. Тибетская 34-68, 19-33; ул. 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; пер. Артековский; пер.Бугский 1-25, 2-32; пер. Памирский 1-19, 2-14; пер. Измаильский 1-13, 2-8.

С 13 до 15 часов отключения электричества ожидаются на ул. Прогрессивная 5, 7/1, 20; ул. 2-я Краснодарская 68, 123; ул. 1-я Краснодарская 61; с/т «Красный садовод».

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