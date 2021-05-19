Народный календарь на 19 мая: утренняя роса к хорошей погоде

Народный календарь на 19 мая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 19 мая: наши предки считали, что поднимающийся после рассвета туман сулит малооблачную погоду без осадков. Большая роса в ясный день к хорошему урожаю огурцов. Отсутствие росы к перемене погоды.

Если утром роса большая, это к хорошей погоде, мало росы - к дождю. Пузыри на воде во время тихого дождя большие - дождь затягивается. Если осы строили гнезда на открытых местах, то это к сырому лету.

Если у клена долго капал сок из обломанных веток – это к ясной погоде. Если на кленах появились сережки – можно свеклу сеять.

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