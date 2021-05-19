Значимых осложнений от вакцины против COVID-19 в Ростовской области не выявили

Глава региона поинтересовался причинами низких темпов вакцинации в ряде городов и районов Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области не выявили значимых осложнений от вакцины против коронавируса и каких-либо побочных реакций. Об этом перед губернатором отчитался глава донского Минздрава Юрий Кобзев. Он озвучил информацию на заседании регионального штаба по предупреждению распространения инфекции.

- Значимых осложнений от вакцинации не зафиксировано. Все, что проявляется, - это повышение температуры и легкое недомогание. Такие симптомы прописан в инструкции к вакцинам. У подавляющего большинства вакцинация проходит без побочных эффектов, - подчеркнул Юрий Кобзев.

В свою очередь глава региона поинтересовался причинами низких темпов вакцинации в ряде городов и районов Дона. Василий Голубев напомнил, что контроль за этой работой должен быть постоянным и ежедневным.

- Необходимо доходчиво и настойчиво разъяснять, что вакцинация - единственный путь к выработке коллективного иммунитета. Это поможет остановить распространение коронавируса, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Всего, по данным Минздрава, в регионе получили более 457 тысяч комплектов доз препарата против COVID-19. Прививки уже сделали 379 530 человек. Завершили вакцинацию 274 487 человек.